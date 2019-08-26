Поставки второй батареи С-400 в Турцию начнутся 27 августа

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года и не планирует отказываться от проектов по обеспечению своей нацбезопасности.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставки второй батареи зенитно-ракетных комплексов "Триумф" начнутся во вторник 27 августа, передает РИА Новости.

"С завтрашнего дня (со вторника — ред.) начнется поставка и перевозка второй батареи С-400", — сказал глава турецкого военного ведомства.

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

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