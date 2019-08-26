Сенатор Совфеда о санкциях США: запад будет "бодаться" с Россией до последнего

Второй пакет санкций США против России, связанных с "делом Скрипалей", вступил в силу в полночь 25 августа.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Санкции США – это предлог, чтобы с помощью механизмов экономики разрушать возможности России зарабатывать и развиваться, сказал в интервью Sputnik член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Кондратьев.

По мнению члена Совета Федерации, для Англии и США на сегодняшний день важно доминировать перед другими странами в политической, экономической и военной сферах.

"Мы все должны понимать, существуют четыре мировые силы – Россия, Китай, англосаксы и Евросоюз. У всех есть свои интересы, и внешняя политика выстраивается на выгодных или невыгодных условиях. Россия в этой четверке самая слабая в техническом направлении, но самая богатая в ресурсном. Наше экономическое объединение с Китаем очень сильно расстраивает Англию и США, которые ведут торговую войну и с Китаем, и с Европой", - объяснил он.

Обвинения правительства США, связанные с применением химического оружия в "деле Скрипалей", шиты белыми нитками, это абсолютно надуманная история, чтобы убеждать всех, что Россия страшная страна, считает Кондратьев.

"Во-первых, нет трупов, нет официальных заключений судмедэкспертов. Забор образцов якобы отравляемого вещества, когда стоят люди в защитных костюмах, берут пробы воздуха, грунта, а рядом стоит абсолютно незащищенный полицейский – это похоже на постановочные кадры. Также нелепые заявления господина Джонсона на второй день после того, как это якобы произошло, когда еще не были проведены никакие расследования, обвинения президента России в нарушении дипломатических норм, назначение его виновным за попытку убийства Скрипалей – это уже само по себе дикая выходка", - добавил он.

По словам Кондартьева, "дело Скрипалей" – часть войны за доминирование над территорией и обладание ресурсами.

"Первые санкции против России были введены в 2014 году. Первым делом были заморожены контракты на поставку добывающего оборудования по северным контрактам на добычу нефти в Арктике. Это было бичом, от которого страдала и Америка, и Россия. Добыча нефти в северных районах – это практически 90% добычи нефти во всем мире. Поэтому война за Арктику только развивается. Поэтому Запад будет использовать все эти рычаги и "бодаться" с нами до последнего", - рассказал он.

Новые санкции США, по мнению Кондратьева, не станут неожиданностью для России.

"Вспомним санкции, которые Европа вводила в 1812 году, в 1977 году, когда нам "отключали" нефть. Даже при Сталине в 1926 году Россия находилась в кольце экономической блокады. Единственное, что мы экспортировали – зерно. Санкции были всегда, и ничего нового в этом нет. Они будут и дальше. Поэтому нужно объединять усилия России и Абхазии. Не нужно изобретать велосипед, нужно просто работать", - считает сенатор Совета Федерации Федерального Собрания России.

В прошлом году руководство США уже вводило санкции против России, в соответствии с законом "О ликвидации химического и биологического оружия" от 1991 года. Этот закон требует, чтобы глава государства наложил второй раунд санкций, если он не может прийти к выводу, что соответствующее государство прекратило использование химического оружия — и, как пишет политическое издание Politico ,американские спецслужбы не смогли сделать такое определение в отношении России.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Также Вашингтон будет препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

Однако США не воспользовались более жесткими мерами, предусмотренными законом. Так, американские власти могли понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний (это ударило бы по "Аэрофлоту"), а также любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов. Ограничения распространяются на займы российских ведомств, они не затрагивают займы госкомпаний, хотя многие из них уже находятся под другими санкциями. Ограничения также не касаются участия американских банков в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 27 августа прошлого года.

Тогда США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

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