Суд в Киеве освободил Вышинского из под стражи

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Киевский апелляционный суд решил освободить руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского из-под стражи, передает РИА Новости.

Меру пресечения изменили на личное обязательство. Журналист будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Его освободили в зале суда и выпустили из стеклянного бокса.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение руководителя портала РИА Новости Украина.

А мы пока просто очень, ОЧЕНЬ рады за Кирилла.



И от меня лично - низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам - и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 28 августа 2019 г.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

Как заявлял адвокат Вышинского Андрей Доманский, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.

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