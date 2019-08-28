“Всем огромное спасибо": Вышинский дал первое после освобождения интервью

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей, особенно представителя ОБСЕ по свободе слова и средствам массовой информации Арлема Дезира, передает РИА Новости.

“Всем огромное спасибо. Пожалуй, я назову только одну фамилию. Это - представитель ОБСЕ по свободе слова и средствам массовой информации Дезир. Человек, который последовательно и буквально с первых дней отстаивал мою невиновность, и самое главное – необходимость выпустить меня из тюрьмы, как человека пострадавшего за выполнение своих профессиональных обязанностей. Но, еще раз повторюсь, это только один из большого количества тех людей, которые выступали с поддержкой. Еще раз спасибо всем, где бы эти люди ни находились”, - сказал Вышинский.

Он также отдельно поблагодарил своих защитников, в частности адвоката Андрея Доманского, которые “испытывали огромное давление.”

Вышинский также отметил, что считает обоснованным решение суда в Киеве о смягчении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Я считаю, что это решение обоснованное и справедливое, за ним нет ничего сверхъестественного", - сказал он.

Кроме того, руководитель портала РИА Новости Украина заявил, что в тюрьме следил за новостями по телевизору, но пока не готов давать оценку политической ситуации на Украине.

"В тюрьме неуютно. Там просто плохо. В тюрьме во многих камерах, где я находился, были телевизоры, и я смотрел за новостями, но я не готов давать политические оценки, потому что новости и телевидение - это одно. Я предпочитаю сделать выводы самостоятельно", - сказал Вышинский.

Кирилл Вышинский подчеркнул, что рад решению суда в Киеве о своем освобождении из-под стражи, так как ждал его больше года.

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", - резюмировал он.

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

Как заявлял адвокат Вышинского Андрей Доманский, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.

Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.

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