Более 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Более 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 540 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" 478 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1062 человек (женщин – 319, детей – 542)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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