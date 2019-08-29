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Лагерь сирийских беженцев в пригороде Хомса

Более 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 375 609 беженцев: почти 119 тысяч из Ливана и более 256 тысяч из Иордании.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Более 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 540 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" 478 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1062 человек (женщин – 319, детей – 542)", - говорится в сообщении.

© Видео Ruptly
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По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
беженцы, Сирия


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