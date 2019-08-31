Вышинский заявил, что не будет участвовать в обмене

Журналист Кирилл Вышинский заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в госизмене, заявил, что не собирается ни на кого обмениваться.

"Слухи о моем "обмене" появились через 2,5 часа после начала обысков в моей квартире. Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обмененным", — заявил журналист в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Он напомнил, что хочет доказать свою невиновность в суде и не планирует пока приезжать в Москву.

"Я вышел из тюрьмы по решению апелляционного суда под личные обязательства. Что это значит? Я подписал личные обязательства, что я уведомляю суд, если я меняю свое место жительства, то есть физическую прописку, или если я меняю место работы. Кроме этого, я должен приходить в суд по первому вызову. Все. Это все, что на сегодняшний день меня ограничивает. Единственное, что у меня достаточно много, как у каждого человека, который провел определенное время в тюрьме, у меня накопились проблемы. Мне нужно решить эти проблемы, и эти проблемы пока держат меня в Киеве. Естественно, что я хотел бы увидеться с семьей, я хотел бы оказаться в Москве. Просто потому, что я хотел бы увидеться с семьей", — объяснил Вышинский.

Журналиста взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Вышинский находился под стражей около 470 дней.

В среду 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Следующее заседание суда по рассмотрению его дела запланировано на 16 сентября.

Читайте также: