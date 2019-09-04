Посольство России в Софии ответило на заявления Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Выставка, приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, откроется в Софии 9 сентября. Экспозиция вызвала недовольство болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Выставка в российском культурном центре в Софии, приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских архивов, заявили в Посольстве России в Болгарии, в ответ на критику экспозиции со стороны властей республики.

"Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы", — говорится в посте дипмиссии на фейсбуке.

Выставка не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии и не связана с какими-либо политическими силами, подчеркнули в посольстве.

В посольстве заявили, что обескуражены официальными заявлениями МИДа Болгарии о вмешательстве во внутренние дела страны.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - заключили в российском посольстве.

Ранее болгарский МИД призвал не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы и назвал "сомнительным" тезис об освобождении Европы от нацизма, в министерстве также заявили об ответственности Красной Армии за "полвека репрессий". Внешнеполитическое ведомство Болгарии назвало выставку о Второй мировой войне "вмешательством во внутриполитические дебаты".

Открытие экспозиции запланировано на 9 сентября – день вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году, который до 1989 года был национальным праздником страны.

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