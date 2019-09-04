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Роспотребнадзор о биолабораториях у границ России: готовимся нивелировать риски

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Ситуация с размещением биолабораторий вблизи границ России остается напряженной, в настоящее время формируется определенный уровень готовности для нивелирования рисков в случае реальной угрозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мария Захарова
© Sputnik
Захарова о биолабораториях США на границе с Россией: плацдарм для экспериментов

"Обстановка с чужими лабораториями у границ, безусловно, напряженная, пока в позитивном ключе ничего не меняется. Напряжение сохраняется. Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться", - цитирует Попову РИА Новости.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД России заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

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Теги:
Россия, Роспотребнадзор


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