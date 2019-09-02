Возможную причину ядерной войны назвали в США

Президент России Владимир Путин ранее обращал внимание на то, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире из года в год нарастает.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк считает, что использование военными систем искусственного интеллекта при принятии решения о нанесении ядерного удара таит в себе серьезную опасность, передает РИА Новости со ссылкой на издание Breaking Defense.

По мнению Уорка, не исключены ситуации, в которых искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".

Бывший заместитель министра обороны США привел в пример российскую систему "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Уорк также обратил внимание на то, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения.

"Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю и рекомендует нанести превентивный удар", — сказал Уорк.

Тем не менее, он отмечает, что искусственный интеллект несомненно может принести пользу для военных, однако его применение должно быть ограничено, и не должно распространяться на ядерное вооружение, поскольку это может привести к "катастрофическому сценарию".

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