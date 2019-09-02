11:13 02 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.49
  • EUR73.38
Поиск

Возможную причину ядерной войны назвали в США

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
55 0 0

Президент России Владимир Путин ранее обращал внимание на то, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире из года в год нарастает.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк считает, что использование военными систем искусственного интеллекта при принятии решения о нанесении ядерного удара таит в себе серьезную опасность, передает РИА Новости со ссылкой на издание Breaking Defense.

По мнению Уорка, не исключены ситуации, в которых искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".

CC0
National Interest: ядерная война стала ближе на шаг

Бывший заместитель министра обороны США привел в пример российскую систему "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Уорк также обратил внимание на то, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения.

"Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю и рекомендует нанести превентивный удар", — сказал Уорк.

Тем не менее, он отмечает, что искусственный интеллект несомненно может принести пользу для военных, однако его применение должно быть ограничено, и не должно распространяться на ядерное вооружение, поскольку это может привести к "катастрофическому сценарию".

Читайте также:

По теме

Путин о ядерной угрозе: это может привести к гибели цивилизации
Очень горячая точка: из-за кого мир снова испугался ядерной войны
Россия "наваляла" США в военной симуляции
SIPRI: Россия выпала из пятерки стран с крупнейшими военными бюджетами
Теги:
ядерная война


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Тайны Вселенной: космические новости в фотографиях
Вопреки судьбе: как играет пианист с одной рукой
Со всего света: рецепты мороженого из разных стран
Соцсети
Sputnikabkhazia