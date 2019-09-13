Война в Сирии "действительно закончилась", заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее проинформировал о том, что около 1,5 миллиона беженцев вернулись в Сирию с начала конфликта.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", передает РИА Новости со ссылкой на газету "Труд".

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил министр.

По мнению главы внешнеполитического ведомства России, в сложившихся обстоятельствах первоочередное значение получают задачи оказания гуманитарной помощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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