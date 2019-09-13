Самые грязные деньги и подготовка хирургов: в США вручили Шнобелевские премии

Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься”, вручили в 29-й раз в Гарвардском университете.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Очередная 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-нобелевская премия) прошла в США, лауреатами среди прочих стали изобретатель машины для смены подгузников и ученые, которые установили, что определенный метод дрессировки животных может помочь в обучении врачей, сообщили организаторы, передает РИА Новости.

Премия вручается журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research). Несмотря на то, что большинство исследований, получающих премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, все же несут в себе научную ценность.

Трое ученых были удостоены премии за то, что выяснили, что известная технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной - так называемое оперантное обучение - отлично подходит для тренировки хирургов.

Турецкие и голландские ученые получили награду за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире. Бактерии, сопротивляющиеся медикаментам, дольше всего задерживались на банкнотах центрального банка Румынии, тогда как американские и канадские доллары, а также индийские рупии были не такими грязными. Бактериям помогли полимеры, которые используются при производстве румынской наличной валюты для борьбы с подделками и большей устойчивости денег к износу.

Ученый из Ирана Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, которая способна менять детям подгузники, которая уже запатентована в США.

Премия в области химии досталась японским ученым, давшим оценку общему количеству слюны, которое выделяет в день пятилетний ребенок.

Премия в области психологии досталась немцу Фритцу Страку, который "сначала открыл, что если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем открыл, что это не так".

В номинации "медицина" победил Сильвано Галлус, который привел данные в поддержку теории, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она произведена и съедена в Италии.

Награду по анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа за работу 12-летней давности о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.

Премию мира получили несколько ученых из разных стран, которые установили шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.

Призы вручают настоящие нобелевские лауреаты — их в этом году на церемонии было четверо. Победителям вручают банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.

Церемонию сопровождают пародийные представления и лекции, где экспертам предоставляют возможность объяснить свою работу сначала за 24 секунды, а затем — уложившись лишь в семь слов. Лауреатам, которые осмелятся явиться для вручения премии, дают на речь со сцены одну минуту, по истечении которой восьмилетняя девочка просит их прекратить и заявляет, что ей скучно.

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