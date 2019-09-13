18:37 13 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.47
  • EUR71.53
Поиск

Вышинский госпитализирован и не будет присутствовать в суде 16 сентября

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (235)
51 0 0

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи под личное обязательство 28 августа, прибыл в Москву в рамках обмена Россией и Украиной осужденных и задержанных.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил РИА Новости о своей госпитализации.

"Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го я вряд ли смогу оказаться на суде", - сказал он.

Вышинский также уточнил, что ему необходим углубленный медосмотр, которого не было на протяжении полутора лет.

© Foto / Стрингер
Вышинский о своем освобождении: благодарен всем, кто боролся за меня

В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал, что передал соответствующее ходатайство в суд Киева.

Дело Кирилла Вышинского

Главного редактора портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Такое мнение не раз высказывали и представители юридического и журналистского сообществ.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа журналиста отпустили под личное поручительство.

Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных Киевом был Вышинский, в тот же день он прилетел в Москву.

После приезда в Москву Вышинский заявил, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству.

Читайте также:

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (235)
Теги:
Вышинский


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе Sputnik: выборы президента, "Пролетный гусь" и игра "Кабадди"
Конец войны: как мирная жизнь возвращается в Сирию
Конец войны: как Сирия привыкает к мирной жизни
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia