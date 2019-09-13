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Ситуация в Сирии

Расследованием авиаударов в Сирии займется специальная комиссия ООН

© AFP 2019 / Mohamad Abazeed
В мире
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Специальная комиссия начнет работу 30 сентября и доложит о результатах генсеку ООН после завершения расследования.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш издал указ о создании комиссии по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии, передает РИА Новости.

"Как было объявлено, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между Россией и Турцией 17 сентября 2018 года", - сообщил представитель генерального секретаря.

Кроме того, отмечается, что в комиссию войдут три человека, которые будут расследовать случаи "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

© AFP 2019 / Abdulazez Ketaz
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Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Позднее исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что срыв перемирия в Идлибе лежит на террористах. Тридцатого августа в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что сирийские правительственные войска прекращают ведение огня в Идлибе с утра 31 августа.

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Теги:
ООН, Сирия


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