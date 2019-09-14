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Сирийский мальчик, архивное фото

Более тысячи беженцев вернулисьв Сирию за минувшие сутки

© AFP 2019 / RAMI AL SAYED
В мире
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Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что война в Сирии "действительно закончилась" и призвал мировое сообщество содействовать возвращению беженцев.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Свыше 1,3 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 348 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 343 чел. (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 005 чел. (женщин – 302, детей – 513)", - сказано в сообщении.

По информации российского центра по контролю за перемещением беженцев всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 399,2 тысяч беженцев: более 125 тысяч из Ливана и более 273 тысяч из Иордании.

Ситуация в Сирии
© AFP 2019 / Mohamad Abazeed
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

Кроме того, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в Facebook.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – 11, Идлиб – 13, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Хама – 10, Алеппо – два, Латакия – шесть", - отмечается в сообщении.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
Россия, беженцы, Сирия


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