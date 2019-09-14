Более тысячи беженцев вернулисьв Сирию за минувшие сутки

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что война в Сирии "действительно закончилась" и призвал мировое сообщество содействовать возвращению беженцев.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Свыше 1,3 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 348 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 343 чел. (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 005 чел. (женщин – 302, детей – 513)", - сказано в сообщении.

По информации российского центра по контролю за перемещением беженцев всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 399,2 тысяч беженцев: более 125 тысяч из Ливана и более 273 тысяч из Иордании.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

Кроме того, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в Facebook.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – 11, Идлиб – 13, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Хама – 10, Алеппо – два, Латакия – шесть", - отмечается в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Читайте также: