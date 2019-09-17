Крупная база боевиков обнаружена в пещере близ сирийского Хан-Шейхуна

Ранее сирийские военные освободили значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживаемые террористами в ряде случаев еще с 2014 года.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Сирийский бригадный генерал Абдель Керим Мейхун проинформировал о том, что в окрестностях освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб обнаружена пещера, которая оказалась крупной базой боевиков, передает РИА Новости.

"Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения южных районов провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ", - сказал Мейхун.

По его словам, площадь пещеры - около 10 тысяч квадратных метров, здесь разветвленная система ходов, были оборудованы командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Мурек, полевой госпиталь и помещения для сна.

"Каждый из ходов тянется не менее чем на 200 метров. Узнать эту цифру точнее невозможно без риска для жизни - уходя, боевики спешно заминировали все, что успели. За один день мы смогли разминировать только вот этот грот. Дальше дороги пока нет - там еще не успели поработать наши саперы", - отметил сирийский генерал.

Более того, по информации бригадного генера Мейхуна, эту пещеру могли использовать представители "Белых касок", где "в отдельном "офисе" под флагом своей организации монтировали видео о том, что сирийская армия якобы применяла химическое оружие против мирного населения".

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.

Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин на встрече в августе с заместителем генсекретаря Партии арабского социалистического возрождения (БААС) Хилялем Хилялем в Дамаске заявил, что освобождение сирийского Хан-Шейхуна важно, так как появится возможность для расследования провокации с химоружием, ставшей предлогом для удара США по Сирии в 2017 году.

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