Убивающий пар: седьмой случай смерти от вейпа зафиксирован в США

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение окружного отделения министерства здравоохранения.

Седьмой погибший проживал в округе Туларе штата Калифорния. В Калифорнии это второй летальный исход респираторного заболевания, спровоцированного вейпом.

"Отделение минздрава округа Туларе хотело бы предостеречь всех жителей, что любое использование электронных сигарет представляет угрозу здоровью легких и может спровоцировать развитие острых легочных заболеваний с возможным летальны исходом", - написал доктор Карен Хаит на странице отделения в Facebook.

В данный момент в США расследуется более 500 случаев заболевания. Центр профилактики и контроля заболеваний США предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.

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