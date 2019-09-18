Киев упускает возможности для улучшения ситуации в Донбассе, заявил Грызлов

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе прошло в среду 18 сентября в Минске.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев после отказа подписать "формулу Штайнмайра" теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе, которые возникли после смены власти в стране, передает РИА Новости.

"Предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им", - сказал Грызлов.

Грызлов добавил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за прошедшие две недели не улучшилась.

"Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается. Вчерашний обстрел со стороны вооруженных сил Украины Донецка и Васильевской насосной станции с применением БМП вновь ставит вопрос о способности руководства ВСУ обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня на линии соприкосновения. В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов", - заявил Грызлов.

Кроме того, Грызлов отметил, что представители Украины поставили под угрозу проведение саммита "нормандской четверки".

По его словам, украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

"Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания", — сообщил Грызлов после переговоров в Минске.

Тем самым, посетовал полпред России, Киев "сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами".

Грызлов отметил, что оба вопроса должны были быть решены в ходе одного заседания.

"Поручение "нормандского формата" содержало одновременно пункты по политике и безопасности. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", — заключил полпред России.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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