Пентагон заявил, что США не готовы к "гибридной войне" с Россией

США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим изменить планы по модернизации оборонного и других ведомств.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Вашингтон готов скорректировать планы развития Пентагона и других ведомств из-за того, что не готов к "опосредованной и гибридной" войне с Россией, сообщает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства США Марка Эспера, "опосредованная война", или "война по представительству" — конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупные игроки — это новая форма боевых действий. Россия, по мнению Эспера, в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий". В качестве примера он привел события в Крыму и на Украине, не пояснив, что именно имеет в виду.

Эспер, выступая на конференции ВВС США, подчеркнул, что США пока не готовы к гибридной войне с Россией.

"Мы хороши в военных операциях, но когда мы оказываемся в этой серой зоне, когда уходим от обычного конфликта, это становится для нас испытанием", — сказал глава Пентагона.

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