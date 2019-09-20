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Сергей Аксенов переизбран главой Крыма

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Владимиром Путиным на должность главы Крыма были внесены три кандидатуры: действующий глава республики Сергей Аксенов (член "Единой России"), депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Главой Крыма сроком на пять лет повторно избран Сергей Аксенов, решение принято в пятницу на сессии республиканского парламента нового созыва.

"Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на пять лет", - говорится в принятом постановлении.

По результатам голосования кандидатуру Аксенова поддержали все 74 депутата.

Глава Республики Крым является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти, избирается на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Девятого октября 2014 года по итогам голосования депутатов Аксенов был избран главой Республики Крым. По совместительству также являлся премьер-министром республики.

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Теги:
Сергей Аксенов (политик), Крым


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