Сергей Аксенов переизбран главой Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Главой Крыма сроком на пять лет повторно избран Сергей Аксенов, решение принято в пятницу на сессии республиканского парламента нового созыва.
"Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на пять лет", - говорится в принятом постановлении.
По результатам голосования кандидатуру Аксенова поддержали все 74 депутата.
Глава Республики Крым является высшим должностным лицом, главой исполнительной власти, избирается на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
Девятого октября 2014 года по итогам голосования депутатов Аксенов был избран главой Республики Крым. По совместительству также являлся премьер-министром республики.
Читайте также:
- Аксенов о периоде нахождения Крыма в России: пятилетка побед
- Курортный кластер построят на западном побережье Крыма