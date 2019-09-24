Рекордное за 125 лет похолодание зафиксировано в Сочи

Юг европейской части России оказался во власти обширного циклона, теперь новая минимальная температура в Сочи для 22 сентября составляет всего +7,8 градуса Цельсия.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В Сочи в минувшие выходные был установлен рекорд минимальной температуры, сообщает Гидрометцентр России.

"В субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса, по сравнению с рекордом 1894 года! Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего +7,8 градусов", - говорится в сообщении.

Температура воды в море сохраняется на комфортном уровне. В прибрежном районе от Анапы до Сочи она держится на уровне +21 градус, отметили в Гидрометцентре.

На прошедших выходных юг Европейской России оказался во власти обширного циклона, принесшего волну заморозков в Ростовскую и Волгоградскую области, до минус 4°. К воскресению холод дошел и до Черноморского побережья.

"К счастью отдыхающих, циклон уходит на северо-восток, освобождая путь новым, гораздо более теплым воздушным массам. Уже сегодня температурный фон на черноморском побережье вернулся в норму. 24 сентября в 9 часов утра температура воздуха поднялась до +16,7 градуса и в течение дня должна достигнуть +20 градусов", - говорится в сообщении.

Циклон уходит на северо-восток, освобождая путь новым, гораздо более теплым воздушным массам, отметили в Гидромете. Уже сегодня температурный фон на черноморском побережье вернулся в норму. 24 сентября в 9 часов утра температура воздуха поднялась до +16,7° и в течение дня должна достигнуть +20°.

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