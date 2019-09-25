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Здание ООН в Нью-Йорке

Деловой разговор: Зеленский и Лавров встретились на полях Генассамблеи ООН

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН проходит с 24 по 30 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В ходе приема в честь глав делегаций, организованном от имени Дональда Трампа, состоялся краткий разговор у главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.

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Источник в российской делегации отметил, что "разговор был вполне деловой".

Лавров возглавляет российскую делегацию в Генассамблее ООН. Его выступление намечено на 27 сентября. Накануне он встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом. Они обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит Владимира Путина в Эр-Рияд.

Кроме того, глава МИД России принял участие во встрече "астанинской тройки": России, Турции и Ирана — на министерском уровне.

По словам того же источника в российской делегации, на среду намечена встреча Лаврова с новым министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

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Теги:
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН


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