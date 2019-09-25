Ради мира и процветания: Роухани призвал к созданию "Коалиции надежды"

74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН проходит с 24 по 30 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани заявил с трибуны ООН, что Иран столкнулся с "экономическим терроризмом" со стороны США, передает РИА Новости.

"Я выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму и отстояла свое право на независимость, развитие науки и технологий. Власти США, вводя экстерриториальные санкции и угрожая другим странам, приложили немалые усилия, чтобы лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике, и прибегли к международному пиратству, используя международную банковскую систему не по назначению", - сказал Роухани.

Иран не доверяет предложениям США начать переговоры, заявил Президент Ирана также отметил, что Иран не доверяет призывам США начать переговоры.

"Мы никогда не сдавались под иностранным давлением. Мы не можем поверить приглашению на переговоры от людей, которые заявляют, что наложили самые жесткие санкции в истории", - сказал Роухани.

Кроме того, Хасан Роухани обратил внимание на не способность Евросоюза выполнить свои обязательства перед Ираном и возместить ущерб от выхода США из ядерной сделки.

"В соответствии с СВПД и из уважения к резолюции Совета Безопасности ООН мы дали Европе возможность выполнить их 11 обязательств, призванных компенсировать выход США (из соглашения). Однако, к сожалению, мы слышали только прекрасные слова, не видя каких-либо эффективных шагов. Сейчас стало очевидно всем, что США повернулись спиной к своим обязательствам, и ЕС не способен и не может выполнить свои обязательства", - сказал Роухани.

Он подчеркнул, что "Иран продолжает выполнять свои обязательства" в рамках СВПД.

Одной из важнейших задач Тегерана остается обеспечение безопасности в районе Персидского залива для перемещения энергоресурсов и свободы судоходства, подчеркнул он.

"Доктрина Ирана заключается в сохранении мира и безопасности в Персидском заливе и обеспечении свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе. Последние события поставили под серьезную угрозу их безопасность", - сказал Роухани.

По его словам, безопасность Оманского и Персидского заливов и соединяющего их Ормузского пролива можно обеспечить вместе со странами региона, тем самым гарантировав "свободное течение нефти и других энергоресурсов".

В этой связи президент Ирана пригласил страны, на которых сказываются события в этом бассейне, в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

"Цель "Коалиции надежды" - повышение стабильности и поддержание мира, прогресс и процветание всех жителей бассейна Ормузского пролива" - сказал Роухани.

По его словам, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

Хасан Роухани также заверил присутствовавших в том, что Иран не потерпит провокационных вторжений иностранных сил.

"Мы не потерпим провокационные вторжения иностранцев. Иран решительно и мощно ответит на любые нарушения его территориальной целостности или угрозы безопасности. Вот послание иранского народа: давайте инвестировать в надежду на лучшее будущее, чем в войну и насилие. Давайте вернемся к справедливости, миру, закону, выполнению обязательств, обещаниям и в конечном итоге за стол переговоров ", - сказал он.

Атака на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.

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