Bloomberg: Минюст США проведет антимонопольное расследование против Facebook

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Федеральная торговая комиссия США проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook по фактам приобретения потенциальных конкурентов.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Министерство юстиции США планирует начать антимонопольное расследование в отношении Facebook Inc после соответствующего обращения со стороны генпрокурора Уильяма Барра, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщил источник агентства Bloomberg, знакомый с ситуацией, Уильям Барр побудил минюст начать антимонопольное расследование в отношении Facebook. По его словам, расследование министерства юстиции будет отличаться от того, которое ведет Федеральная торговая комиссия (FTC).

Подчеркивается, что расследования министерства юстиции и FTC выстяпят в роли дополнений к расследованиям, которые проводят генпрокурор и судебный комитет палаты представителей.

В июне судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщили, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

Одновременно с этим власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. По данным источников, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

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