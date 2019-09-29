Самолеты ВМС США провели разведку у берегов Крыма

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Два самолета американских Военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 11:05 радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, поднявшийся в воздух с полигона Суда-Бей в Греции, провел разведку у западных границ полуострова. Воздушное судно в течение нескольких часов курсировало вокруг Крыма на высоте почти шесть километров и со скоростью более 531 километра в час.
14:15 мск. pic.twitter.com/DejhmS9mYj— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 сентября 2019 г.
Более того, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и полетел в акваторию Черного моря. Около 12 часов дня он приступил к разведывательной операции. Судно несколько раз облетело район вблизи южного и юго-западного побережья Крыма.
14:15 мск. pic.twitter.com/21Rmef4wIm— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 сентября 2019 г.
Американские военные самолеты часто замечают у берегов российского полуострова. Минобороны призвало США отказаться от подобных действий, однако Пентагон ответил на это отказом.
По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.
Читайте также:
- Американский беспилотник провел разведку у черноморского побережья России
- Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой
- Самолет США провел разведку у черноморского побережья России