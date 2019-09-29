Самолеты ВМС США провели разведку у берегов Крыма

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Два самолета американских Военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 11:05 радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, поднявшийся в воздух с полигона Суда-Бей в Греции, провел разведку у западных границ полуострова. Воздушное судно в течение нескольких часов курсировало вокруг Крыма на высоте почти шесть километров и со скоростью более 531 километра в час.

Более того, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и полетел в акваторию Черного моря. Около 12 часов дня он приступил к разведывательной операции. Судно несколько раз облетело район вблизи южного и юго-западного побережья Крыма.

Американские военные самолеты часто замечают у берегов российского полуострова. Минобороны призвало США отказаться от подобных действий, однако Пентагон ответил на это отказом.

По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.

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