Американский беспилотник провел разведку у черноморского побережья России

Беспилотник взлетел на авиабазе НАТО Сигонелла в Италии, исследовал линию разграничения на Донбассе, затем приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря в пятницу 30 августа.

Как следует из мониторинговых данных авиационного ресурса PlaneRadar, самолет вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии, провел мониторинг вдоль линии разграничения на Донбассе, после приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.

15:35 мск. Приступил к разведывательному полёту, вдоль Российского побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/gaW2L5Kbhl — PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 августа 2019 г.

Американский беспилотник четырежды пролетел от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Высота полета составила около 16 тысяч метров, расстояние от российских берегов — около 45 километров.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

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