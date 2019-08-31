Американский беспилотник провел разведку у черноморского побережья России

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря в пятницу 30 августа.
Как следует из мониторинговых данных авиационного ресурса PlaneRadar, самолет вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии, провел мониторинг вдоль линии разграничения на Донбассе, после приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря.
15:35 мск. Приступил к разведывательному полёту, вдоль Российского побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/gaW2L5Kbhl— PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 августа 2019 г.
Американский беспилотник четырежды пролетел от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.
Высота полета составила около 16 тысяч метров, расстояние от российских берегов — около 45 километров.
22:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 августа 2019 г.
Миссию закончил, отправился на аэродром базирования. pic.twitter.com/A095m22y5C
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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