Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов

Эксперты сравнили цены и качество популярных смартфонов и составили рейтинг 20 гаджетов, которые можно назвать выгодным приобретением.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов, учитывающий соотношение цены и функционала устройств.

Первое место в рейтинге занял китайский смартфон OnePlus 7T. Business Insider обратило внимание на то, что гаджет является лучшим по производительности среди Android-устройств в 2019 году, обладает красивым дизайном и прекрасной камерой.

© Foto / OnePlus OnePlus 7T

На втором месте оказался новый iPhone 11 от компании Apple, который отличается качественным 6,1-дюймовым экраном, мощным процессором, а также производительностью камеры, отмечается в материале.

© Foto / Justin Sullivan/Getty Images iPhone 11

"Бронза" досталась еще одной модели OnePlus под названием 7 Pro. Издание отмечает, что OnePlus 7 Pro отличает производительный процессор, хорошая камера, а также сверхбыстрая работа датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.

© Foto / Hollis Johnson/Business Insider Google Pixel 3a and Pixel 3a XL

Два гаджета от корпорации Google - Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые, по мнению составителя рейтинга, обладают хорошей производительностью, неплохой автономностью и оснащены OLED-дисплеями, оказались на четвертом месте.

© Foto / Antonio Villas-Boas/Business Insider OnePlus 7 Pro

Замкнула первую пятрку еще одна модель OnePlus – 6T, обладающая отличной автономность, производительными датчиками распознавания лица и отпечатков пальцев, а также сверхбыстрым зарядным устройством, пишет автор.

© Foto / Antonio VIllas-Boas/Business Insider OnePlus 6T

Кроме указанных моделей, в список вошли такие устройства, как Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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