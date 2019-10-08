Ливни, град и шквалистый ветер надвигаются на Сочи

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Сильные дожди, ливни с грозами и градом, формирование смерчей над морем прогнозируют в Сочи ночью и утром 9 октября, сообщает администрация курортного города.
Отмечается, что на реках возможен резкий подъем уровня воды, возрастает риск схода селей малого объема.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
Кроме того, рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
В июле этого года в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.
Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.
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