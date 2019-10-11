Путин о размещении ракет США в Азии: ясно, кто является целью номер один

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании глав стран СНГ заявил, что возможное размещение США ракет в Азии касается России, оно может затрагивать и территорию стран, передает РИА Новости.

"На этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что нельзя за три месяца сделать такое изделие, "нужно годами работать над этим, они и работали".

"Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", - заявил Путин.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - подчеркнул президент.

Владимир Путин также обрати внимание на то, что сохраняется неопределенность и в судьбе истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

"До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать. то тоже вызывает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений", - сказал Путин.

Кроме того, Путин сообщил, что не получил ответа на свое обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности в тех регионах, где не появятся американские ракеты такого класса, он полагает, что Штаты намеренно не отвечают, а союзники США без них ничего ответить не могут.

"Вы знаете, я направил соответствующие обращения к главам государств многих стран мира. Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, - а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились - мы не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

"Но ответа нет, это покажется странным, но тишина. Я думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них ответить не могут", - заявил российский лидер.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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