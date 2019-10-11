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Визит президента РФ В. Путина в Туркмению

Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе, заявил Путин

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, прошло в пятницу 11 октября в столице Туркмении Ашхабаде.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе, представители ЛНР и ДНР давали сигнал о готовности отвода сил, с другой стороны никакого ответа нет, передает РИА Новости.

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - заявил Путин.

"Представители непризнанных республик - ЛНР, ДНР - дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракету пускали белую, сигнал, с той стороны ничего, никакого ответа нет", - добавил он.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.

По его словам, силы самопровозглашенных республик не уходят со своих позиций, поскольку они сразу будут заняты. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти. Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - сказал он на заседании глав стран СНГ.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что достижение мира на Украине в значительной степени зависит от людей, которые находятся у власти  в этой стране, от их способности реализовывать данные украинцам обещания.

"Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", - сказал Путин на заседании совета глав СНГ, говоря о мирном урегулировании на Украине.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

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Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.

Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденному контактной группой графику, должен был начаться 9 октября. ДНР несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало.

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Теги:
Донбасс, ЛНР, ДНР, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин


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