Прекрасная половина первого лица: тайны гардероба жен президентов

Не только размер гардероба, но и выбор наряда в случае с женами правителей может быть задачей политической важности, способом показать неудовольствие или, наоборот, желанием понравиться.

Почему жены президентов надевали мятое, отчего оголяли плечи и зачем выбрали демократичные марки — в материале Мэган Виртанен для РИА Новости.

"Твоя жена должна вести за собой, а не следовать за другими", — так говорил президенту Кеннеди дизайнер Олег Кассини, занимавший полуофициальную должность "секретаря по стилю" при Жаклин Кеннеди.

Причиной такой реплики стал вечерний наряд с открытым плечом: подобная вольность показалась излишней даже президенту, который сам настаивал на кандидатуре Кассини на роль творца нарядов первой леди. Опасения были напрасными, ведь женщины всего мира с восторгом наблюдали за образами миссис Кеннеди и в меру возможностей пытались их копировать.

Когда-то супруге крупного политика было достаточно одеться прилично с точки зрения дипломатического этикета и общественной морали, никакие дополнительные ухищрения не требовались. Первая леди могла активно участвовать в благотворительных и социальных проектах, как это делала Элеонора Рузвельт, или же тихо обеспечивать комфортный быт главы государства, наряды не имели особого значения. Новая эра началась с середины XX века, когда жены президентов оказались на телеэкранах.

© AP Photo. Президент США Джон Кеннеди приветствует Нину Хрущеву

Выбор верного наряда стал вопросом политического престижа, а времена, когда жена президента Авраама Линкольна носила платья от парижского кутюрье Чарльза Фредерика Ворта, ушли навсегда. Первая леди может сколько угодно восхищаться творениями французских дизайнеров, но удовольствие носить их модели, не подвергаясь осуждению, доступно только Брижит Макрон. Остальные должны демонстрировать поддержку отечественных производителей.

© AP Photo. Эммануэль Макрон с супругой Бриджит

Впрочем, чаще всего это их совершенно не огорчает, особенно когда речь идет о первых леди африканских стран: Эстер Лунгу из Замбии, Хинда Деби из Чада, Моника Гейнгоб из Намибии и Сика Белла Каборе из Буркина-Фасо с радостью носят наряды с характерными африканскими рисунками и аксессуары, вдохновленные традиционным костюмом.

© AP Photo. Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014

Провалы в выборе наряда могут случиться у каждого, но у первых леди это может иметь долгоиграющие последствия. Появление Мишель Обамы с непокрытой головой и в излишне ярком наряде на встрече с королем Саудовской Аравии вызвало крайнее неодобрение в исламском мире. А вот визит Карлы Бруни в измятом брючном костюме и стоптанной обуви на инаугурацию Франсуа Олланда, скорее всего, был продуманным жестом демонстрации неудовольствия, осознанным снижением регистра стиля. Впрочем, Мишель Обама не менее осознанно упростила свой стиль, нося платья из недорогих сетевых магазинов, дабы продемонстрировать "близость к народу".

© AFP 2019 / Бывший президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни-Саркози

"У меня не было трех тысяч пар туфель, у меня было 1060", — оправдывалась Имельда, супруга сверженного филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. Эва Перон тоже получила свою порцию шпилек за излишне роскошные наряды, а Нэнси Рейган всячески подчеркивала, что платьев от дизайнера Джеймса Галаноса, известного заоблачными ценами, у нее немного и она их очень бережет. Даже супруги лидеров азиатских стран, где роскошь в чести, в наши дни предпочитают скромные наряды в национальном духе, чтобы не раздражать лишний раз налогоплательщиков.

© AP Photo. Президент Филиппин Фердинанд Маркос с супругой Имельдой Маркос в Лос-Анджелесе, США

Раздражение, смешанное с восхищением, — именно такая гамма чувств обуревала советских граждан, когда они смотрели на Раису Горбачеву, одевавшуюся в Доме моды на Кузнецком мосту. Жены советских лидеров традиционно оставались в тени, а про Никиту Хрущева неодобрительно шептались: "Нинку свою везде с собой таскает". Впрочем, Нина Хрущева не отказалась от образа простой советской женщины, и ее контраст с блистательной Жаклин Кеннеди во время визита в США был разительным. Зато Раиса Горбачева ничем не уступала Нэнси Рейган, но отечественные политологи свой урок выучили: жена российского лидера должна держаться в тени.

© Sputnik / Александр Макаров Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева (слева) и супруга Президента США Нэнси Рейган (справа) знакомятся с достопримечательностями Кремля во время официального визита Президента США Рональда Рейгана в СССР.

Первой леди быть непросто. Надела слишком короткое, открытое или облегающее, как это делают Брижит Макрон или Мелания Трамп, — обязательно осудят в прессе. Что-нибудь поскромнее и незаметнее — в душах посетителей форумов поднимется справедливое негодование, ведь первая леди символически представляет всех женщин страны.

© Sputnik / Дмитрий Астахов Церемония инаугурации избранного президента РФ В.Путина

Насколько же легче выбор у "первых джентльменов" — супругов женщин-президентов: они, конечно, выглядят белыми воронами на групповых фото с крупных международных событий, зато могут обойтись стандартным темным костюмом. Хотя, разумеется, всегда можно обсудить их галстуки.

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