Путин: попытка нивелировать ядерный потенциал России обречена на неудачу

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России путем размещения систем противоракетной обороны в непосредственной близости от ее границ обречена на неудачу, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Это совсем близко от наших границ. И это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это - попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка. Это уже очевидно. Я думаю, что и для специалистов уже очевидно", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, говоря о размещении систем противоракетной обороны в странах НАТО вблизи российских границ.

Он отметил, что уже ни у кого не возникает сомнений в том, что "НАТО – это просто инструмент внешней политики США" и "фокус" заключается в том, что после того, как страны входят в НАТО, их потом "почти никто не спрашивает, когда размещают там определенные виды вооружений". Именно так, по словам Путина, появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии, которые скоро планируется разместить и в Польше.

При этом российский лидер отметил, что Россия будет работать с любой администрацией США на том уровне, на котором захотят американские партнеры, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы в любом случае будем работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет", - сказал Путин.

В Москве также неоднократно заявляли о недопустимости расширения НАТО на восток путем включения Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. Эти действия противоречат ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и Россия оставляет за собой право реагировать на агрессивные действия зарубежных коллег.

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