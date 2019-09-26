Баранец: Европа станет "пороховым погребом НАТО", если США разместит там ракеты

Если призыв российского лидера не будет услышан странами альянса, то мир может серьезно подвинуться к порогу новой холодной войны, считает эксперт Виктор Баранец.

Президент России Владимир Путин направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщает газета "Коммерсант". Это произошло на прошлой неделе.

В своем послании российский лидер призвал поддержать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогичный тому, который объявила Россия. Издание подчеркивает, что из текста становится понятно, что Москва готова даже без договора о РСМД договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

В интервью Радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец назвал это послание великолепным и миролюбивым ходом президента России.

"Этим своим призывом Путин фактически призывает Европу разминировать ее от тех американских ракет, которые уже есть и которые там в скором времени можно ожидать. Считаю, что послание оказалось невероятно неожиданным для стран НАТО", — сказал эксперт.

Баранец считает, что Европа станет "пороховым погребом НАТО", если Вашингтон начнет размещать там ракеты средней и меньшей дальности.

"Американцы намерены размещать свои ракеты на территории каждой страны Европы. И каждая страна Европы понимает, что она автоматически становится боевой целью для Российской армии. Мне кажется, что сегодня НАТО и США возьмут паузу. Им надо как-то переварить эту внезапную и ошеломляющую инициативу Путина. Если говорить без деклараций и демагогии, то это призыв Москвы к европейскому миру, тому, чтобы Европа стала континентом мира, а не войны. Вы знаете, если этот призыв не будет услышан, то, безусловно, мир может серьезно подвинуться к новому порогу войны, который будет похлеще, чем в годы первой холодной войны", — отметил эксперт.

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