Штормовой предел: названо место на Черном море, где образуется большинство смерчей

Образуются смерчи с апреля по октябрь, в среднем на Черноморском побережье России возникает до 40 смерчей в год.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Самое больше количество смерчей формируется на Черноморском побережье между Таманью и Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на материалы Гидрометцентра России.

"Большинство смерчей возникало вблизи побережья Краснодарского края на участке станция Тамань – Сочи (Адлер). В меньшей степени смерчи фиксировали вблизи побережья Республики Крым – не более 3 случаев за год. Наибольшая плотность смерчей отмечалась в районах Сочи и Туапсе", - говорится в материалах.

Поясняется, что прибрежная акватория Черного моря является наиболее опасным регионом России по количеству смерчей на единицу площади.

"Смерчи, формирующиеся на акватории Черного моря, возникают в результате мощных вторжений холода на Кавказ, при температуре поверхности моря более 20ºС, как правило, в условиях, присущих тыловым частям циклонов, и при наличии устойчивого западновосточного переноса воздушных масс со скорость 20 м/с в средней тропосфере", - поясняется в материалах.

Оценка опасности возникновения смерчей вблизи Черноморском побережья и Крыма проводилась сотрудником лаборатории программных систем и разработок НПО "Тайфун" Ольгой Калмыковой.

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