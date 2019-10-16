Госсекретарь США: Вашингтон не хочет разрыва отношений с Турцией

Отношения между давними партнерами по НАТО - США и Турцией снова обострились. Дональд Трамп потребовал от своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана свернуть военную кампанию на севере Сирии, а когда тот отказался, Трамп ввел санкции против Анкары.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео по поводу американских санкций против Анкары. Госсекретарь США заявил, что целью США не является разрыв отношений с Турцией, сообщает РИА Новости.

"Нашей целью не является разрыв отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас важные (общие) интересы в области безопасности. Наша цель - перекрыть возможности для Турции продолжать подобную деятельность. Мы работаем над тем, чтобы остановить это", - сказал Госсекретарь

Помпео также подтвердил, что вместе с вице-президентом США Майком Пенсом он планирует провести личную встречу с турецким президентом. По его словам, президент США Дональд Трамп считает важным проведение переговоров на самом высоком уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал не оставить без ответа санкции США, введенные из-за военной операции против курдов на севере Сирии.

"Мы видим, что Трамп под давлением внутриполитических факторов предпринимает против нас некоторые шаги. Никакие санкции и угрозы неприемлемы. Мы предпримем ответные шаги на эти санкции, мы дадим свой ответ", - сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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