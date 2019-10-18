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"Со времен Древнего Рима": Трамп рассказал о близости США и Италии

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Слова американского лидера, которые были восприняты как "историческая безграмотность" приводит администрация президента на своей странице в твиттере.

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома в твиттере.

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Подписчики американского президента удивились исторической безграмотности Трампа.

"Урок истории: Древний Рим начался в 8 веке до нашей эры и рухнул к 5 веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", — написал один из подписчиков президента.

Однако нашлись и те, кто посчитал слова Трампа метафорой, подчеркивающей правовую связь законов древнеримских законов с американской конституцией.

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Теги:
США, Италия, Дональд Трамп


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