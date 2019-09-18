Трамп поручил "существенно увеличить санкции" против Ирана

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана, передает РИА Новости.

"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против страны Ирана!" - написал Трамп в Twitter, не приводя подробностей.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана невозможны в условиях давления на Иран, которое США наращивают своими обвинениями.

"Американским властям я заявляю, что переговоры при максимальном давлении невозможны. Если вы действительно говорите, что хотите переговоров, то должны все давление на Иран остановить", - сказал Роухани.

По мнению президента Ирана, США своими безосновательными обвинениями стремятся оказывать "до алчности максимальное давление" на Тегеран.

Министр обороны Ирана Амир Хатами в свою очередь отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Совершенно очевидно. Это было боестолкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили, что они это сделали", - цитирует слова министра агентство ISNA.

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти, была совершена 15 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.

Читайте также: