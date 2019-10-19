"Стиль отношения к партнерам": Захарова оценила письмо Трампа Эрдогану

В день начала турецкой операции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо с требованием "не валять дурака" и "не подводить весь мир". Как утверждали СМИ, турецкий лидер выбросил это письмо в мусорную корзину.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, передает РИА Новости.

"Этот стиль эпистолярного жанра войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам", — сказала Захарова.

Эрдоган ранее заявил, что письмо Трампа "не имеет ничего общего с вежливостью", но взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что цели и стратегии присутствия Вашингтона в зоне конфликта в Сирии не понятны.

"Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, и как с Афганистаном - то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, - так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией. Они то расширяются, то углубляться, то остаются, то уходят. Никто не знает. И самое главное, посмотрите: даже внутри некой команды на протяжении многих лет нет единства позиции", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.

Турецкие военные ведут на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Эти действия вызвали осуждение со стороны многих западных стран, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

Сирийские власти назвали операцию военной агрессией и направили на север страны войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Семнадцатого октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу, но американские войска в этот район не вернутся.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.

* запрещенная в России террористическая организация.

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