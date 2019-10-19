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Маргарита Симоньян на сцене проекта Ты супер! Суперсезон

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Sputnik Абхазия

53-летний Тигран Кеосаян и 39-летняя Маргарита Симоньян вместе с 2012 года, они воспитывают двоих детей: пятилетнюю Марьяну и четырехлетнего Баграта. 19 октября стало известно, что на свет появился новый член семьи.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она в твиттере.

Девочка появилась на свет 19 октября почти сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.

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Теги:
Маргарита Симоньян


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