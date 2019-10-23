Самолет ВВС Великобритании провел разведку у границ России

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Борт радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании словершил разведывательный полет у северо-западных границ России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл, был запеленгован в 17:25 у границы Калининградской области.
17:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 октября 2019 г.
Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, #Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер #ZZ666, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), совершает разведывательный полет вдоль границы Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #RAF pic.twitter.com/tWqmRYUmRF
Иностранные военные самолеты регулярно замечают у западных рубежей России. Так, на прошлой неделе британский радиоразведчик два раза облетел район вблизи Ленинградской и Псковской областей.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
Как отмечают в Минобороны, российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.
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