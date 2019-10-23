Самолет ВВС Великобритании провел разведку у границ России

Минобороны России регулярно призывает страны НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако штаб-квартира альянса ответила на это отказом.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Борт радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании словершил разведывательный полет у северо-западных границ России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл, был запеленгован в 17:25 у границы Калининградской области.

Иностранные военные самолеты регулярно замечают у западных рубежей России. Так, на прошлой неделе британский радиоразведчик два раза облетел район вблизи Ленинградской и Псковской областей.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

Как отмечают в Минобороны, российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.

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