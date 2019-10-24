Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Forbes отмечает, что оценка богатства участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Богатейшей женщиной России стала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, пишет Forbes.

Состояние Батуриной, которая основала одну из крупнейших девелоперских компаний Москвы – Интеко, издание оценило в 1,2 миллиарда долларов. Предпринимательница возглавляет рейтинг Forbes последние семь лет.

Второе позицию в рейтинге заняла основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чей капитал составляет около миллиарда долларов. Впервые попала в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука (600 миллионов).

Кроме того, в пятерку самых богатых россиянок вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (около 600 миллионов долларов) и акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов).

По данным журнала, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов.

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