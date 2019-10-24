13:16 24 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.86
  • EUR71.14
Поиск

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
61 0 0
Sputnik Абхазия

Forbes отмечает, что оценка богатства участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Богатейшей женщиной России стала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, пишет Forbes.

Состояние Батуриной, которая основала одну из крупнейших девелоперских компаний Москвы – Интеко, издание оценило в 1,2 миллиарда долларов. Предпринимательница возглавляет рейтинг Forbes последние семь лет.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Свободно: Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Второе позицию в рейтинге заняла основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чей капитал составляет около миллиарда долларов. Впервые попала в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука (600 миллионов).

Кроме того, в пятерку самых богатых россиянок вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (около 600 миллионов долларов) и акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (550 миллионов).

По данным журнала, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов.

Читайте также:

Теги:
Елена Батурина, The Forbes


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019
Урбанизация и утилитарность: станция метро "Деловой центр" в Москве превратилась в подиум
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться