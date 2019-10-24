Одумались: Facebook разблокировал страницу проекта "Россия сегодня" об Арктике

Ранее Facebook без объяснения причин удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня", портала Arctic.ru.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Facebook разблокировал англоязычную страницу сайта Arctic.ru без пояснений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МИА "Россия сегодня".

"Facebook полностью разблокировал нашу англоязычную страницу Arctic.ru. Просто взяли и вернули все на место без объяснений", - сказали в пресс-службе.

Руководитель дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы Елена Давыдова ранее сообщила, что проблемы с размещением материалов на странице начались в начале месяца, а 14 октября она просто исчезла. Ни на один запрос о причинах блокировки ответа от социальной сети не было.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов агентства. В январе этого года соцсеть заблокировала страницы Sputnik и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе соцсеть также без объяснения заблокировала страницу проекта RT с рецептами русской кухни. Теперь - арктический проект МИА "Россия сегодня".

Arctic.ru – специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. На данный момент сайт является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Сайт является информационным партнером всех крупнейший российских мероприятий по арктической тематике, поддерживает различные спортивные и культурные мероприятия, такие как заплывы в морях Северного Ледовитого океана, выставки, праздники. Работает на русском и английском языках.

Читайте также: