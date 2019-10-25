Ученые выяснили, что горные реки - мощный источник выбросов углекислого газа

Оказалось, что горные реки выбрасывают больше CO2, чем реки и ручьи, расположенные на более низкой высоте.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Ученые провели масштабное исследование выбросов углекислого газа горными реками и их роли в углеродном цикле. Итоги исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Горы покрывают 25% поверхности Земли, и потоки, стекающие с них, составляют более трети всех мировых потоков воды. Раньше роль, которую горные реки и ручьи играют в глобальном углеродном цикле, не была до конца выяснена. Ученые сосредотачивались главным образом на ручьях и реках в низкогорных тропических и бореальных областях.

В последнем исследовании был обработан огромный пласт данных о горных реках, их гидрологических и геоморфологических свойствах, а о содержании органического углерода в почве под ними. Ученые на основе этих данных разработали модель оценки естественных выбросов CO2 из более чем 1,8 миллиона горных рек по всему миру.

Результаты указывают на то, что CO2 поступает в горные реки из геологических источников. К такому выводы авторы пришли исходя из того, что карбонаты — основной источник углекислого газа — содержатся в значительных количествах практически во всех горных массивах мира. Эти породы образовались из скелетов морских микроорганизмов, которые жили миллионы лет назад, когда Земля была покрыта океанами.

Несмотря на большой прорыв, сделанный благодаря результатам исследования, в этой области по-прежнему существует множество неопределенностей. Долгосрочный мониторинг уровней соединений, содержащих углерод, в горных реках имеет решающее значение для понимания того, как изменение климата влияет на их биогеохимию.

В Абхазии несколько сотен малых рек, около 40 рек средних размеров и пять крупных – Кодор, Бзыбь, Ингур, Псоу, Гумиста.

Речной сток абхазских рек составляет 6% от всего речного стока Черного моря – около 14 кубических километров экологически чистой пресной воды. По степени насыщенности гидрографической сетью Абхазия в списке мировых лидеров.

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