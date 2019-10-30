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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Абхазия

Каждая запись в базе данных, слитой на подпольный рынок, оценивается в 100 долларов, общая стоимость ее составляет не менее 130 миллионов долларов.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Эксперты по кибербезопасности из международной компании Group-IB нашли в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Об этом сообщается на их сайте.

"Group-IB обнаружила огромную базу данных, содержащую более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном клиентов индийских банков…", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одна из самых больших баз данных, когда-либо загруженных на подпольный рынок, и, возможно, одна из самых дорогих.

По данным компании, база данных под названием "India-mix-new-01" продается с 28 октября 2019 года одним из самых известных подпольных магазинов. База данных содержит только данные кредитных и дебетовых карт, которые можно использовать для производства копий для обналичивания средств. Эксперты Group-IB проанализировали все данные в базе и обнаружили, что более 98% из них принадлежат индийским банкам, 1% - колумбийским банкам. Более 18% данных в базе связаны с одним конкретным индийским банком.

Group-IB уведомила об обнаруженной базе своих клиентов и передала информацию органам власти.

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