Выставка и конференция в память о Льве Авидзба пройдут в Стамбуле

Общественный и политический деятель Абхазии Лев Авидзба скончался 25 июля 2018 года в Стамбуле, он внес большой вклад в укрепление связей турецкой диаспоры с Абхазией и для возвращения абхазов на историческую родину.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Выставку-конференцию в честь Льва Авидзба проведут в Стамбуле в пятницу 8 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.

"В прошлом году в Стамбуле открыли творческую мастерскую в память о Льве Авидзба, где местные мастера под руководством Митына Чкуа вручную изготавливают изделия из стекла, железа, керамики и дерева. Завтра пройдет выставка-конференция в честь нашего соотечественника в Стамбульском культурном центре, и все эти работы будут там представлены. Всего около ста экспонатов", - отметил Акусба.

Он добавил, что Лев Авидзба активно и плодотворно работал в культурном центре, какие бы государственные должности не занимал. Ему удалось сделать немало для укрепления связей турецкой диаспоры с Абхазией. Его любили и уважали.

На открытие выставки приедет супруга Льва Авидзба Диана Пилия, друзья и соотечественники покойного.

Лев Авидзба внес существенный вклад в дело по репатриации проживающих в Турции абхазов на их историческую родину, рассказала Герой Абхазии Феня Авидзба.

"Он был настоящим патриотом. Он всегда старался наладить контакты между соотечественниками из Турции и теми, кто живет в Абхазии. Турцию он очень любил. В последние годы его жизни скучал по ней, когда долго туда не ездил. Льва там всегда встречали с большим теплом", - поделилась воспоминаниями Авидзба.

Лев Авидзба был добрым, мягким и веселым человеком. Обладал красноречием и чувством юмора, что всегда нравилось собеседникам, таким она его запомнила.

Лев Авидзба родился 1 января 1953 года в селе Эшера, Сухумского района. С 1986 года по 1992 - начальник базы материально-технического снабжения сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Абхазской АССР.

С 1980-х годов участник национально освободительного движения Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. С 1993 по 2003 годы занимал должность главы администрации Сухумского района. Несколько раз избирался депутатом Сухумского районного Собрания.

С 2007 по 2012 годы был депутатом Народного Собрания-Парламента Абхазии, заместителем председателя комитета по делам соотечественников за рубежом.

В 2018 году за деятельность по содействую в возвращении репатриантов был награжден медалью Министерства по репатриации Республики Абхазия.

Авидзба скончался 26 июля 2018 года в Стамбуле, попрощаться с ним пришли сотни человек. После прощальной церемонии его тело отправили на родину в Абхазию.

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