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Сопредседатели Женевских дискуссий проведут встречу в Цхинвале

© Sputnik Алексей Ковалев
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Темы:
Женевские дискуссии (61)
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Sputnik Абхазия

Встреча с представителями дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ приедут в столицу Южной Осетии во вторник, 19 ноября.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. В Цхинвале состоится встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, сообщил Sputnik Южная Осетия полпред президента страны по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

"Сопредседатели дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ приедут в Цхинвал во вторник, 19 ноября, чтобы обсудить с югоосетинской стороной повестку предстоящего раунда Женевских дискуссий", - сказал Джиоев.

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности, неприменения силы, а также гуманитарная ситуация и другие актуальные темы.

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49-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС прошел 8-9 октября.

Следующий раунд дискуссий по безопасности в Закавказье пройдет в Женеве 10 и 11 декабря.

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Темы:
Женевские дискуссии (61)
Теги:
Цхинвал, Женевские дискуссии


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