Сопредседатели Женевских дискуссий проведут встречу в Цхинвале

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. В Цхинвале состоится встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, сообщил Sputnik Южная Осетия полпред президента страны по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
"Сопредседатели дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ приедут в Цхинвал во вторник, 19 ноября, чтобы обсудить с югоосетинской стороной повестку предстоящего раунда Женевских дискуссий", - сказал Джиоев.
По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности, неприменения силы, а также гуманитарная ситуация и другие актуальные темы.
49-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС прошел 8-9 октября.
Следующий раунд дискуссий по безопасности в Закавказье пройдет в Женеве 10 и 11 декабря.
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