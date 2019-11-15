Неделя "высокой воды": что происходит в Венеции

Наводнения в Венеции — регулярное явление, получившее название "высокая вода". Оно вызвано сезонным повышением уровня моря. Обостряют ситуацию и затянувшиеся дожди.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения, сообщает РИА Новости.

Начало

Ежегодный паводок в осенний период всегда вызывает дискомфорт у венецианцев, хотя некоторые туристы приезжают специально, чтобы посмотреть на затопленную Венецию - начался сезон высокой воды. Можно увидеть, как вода заливает магазины и дома на первом этаже. Термин "высокая вода" - венецианское выражение, обозначает сезонные пики прилива, возникающего в северной части Адриатического моря, особенно в венецианской лагуне в определенные периоды. Приводит к затоплению самых низких точек городской части Венеции и других районов лагуны.

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE Затопление в Венеции

Обычно это происходит между ноябрем и декабрем и иногда в весенние и летние месяцы. При измерении уровня прилива в качестве эталона используется нулевой уровень прилива называемый "Пунта делла Салюте", переводится как "здоровая отметка", соответствующий уровню моря в 1897 году.

За все годы, что существует эта проблема, в силу разных причин Венеция так и не реализовала проект "Моисей" по созданию интегрированной системы защиты, состоящей из рядов мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень.

Какова ситуация в Венеции на этой неделе

13 ноября

Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 сантиметра, из-за дождей затоплено 80% города. Отмечается, что полностью затоплена площадь Сан-Марко, а также подтоплен одноименный собор. Более высокий уровень воды в Италии наблюдался только в 1966 году, тогда были затоплены не только Венеция, но и другие города, включая Флоренцию. В тот год был зафиксирован рекордный уровень поднятия воды — 190 сантиметров, притом что критической отметкой считается 130 сантиметров.

Ночью уровень моря в Венеции поднялся до отметки в 187 сантиметров. Сообщалось о смерти двух человек. Один из них умер у себя дома, вероятно, по естественным причинам, другого ударило током при попытке запустить электронасос в подтопленном подвале.

Вода затопила большинство популярных туристических достопримечательностей: площадь Сан-Марко, часть собора Святого Марка, Дворца Дожей, гостиницы и рестораны.

Мэр Луиджи Бруньяро сообщил, что в городе объявлено положение стихийного бедствия, и запросил помощь правительства

14 ноября

В Венеции начали готовиться к новому наводнению. В ночь на четверг уровень воды остановился на безопасной отметке 80 сантиметров. Однако метеорологи прогнозируют обильные осадки, а значит, и повышение уровня воды.

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE Затопление в Венеции

Совет министров объявил режим чрезвычайного положения. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, предусмотрены компенсации в размере пять тысяч евро для частных лиц и 20 тысяч евро для магазинов.

Эксперты утверждают, что заявлять об ущербе можно будет после ухода воды, так как повреждения видны не сразу. Накануне мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб в сотни миллионов евро. Многие общественные учреждения, школы и музеи остаются закрытыми.

МИД России в Twitter также предупредил об ожидающемся ухудшении ситуации:

"В городе Венеция объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением; сильный порывистый ветер; обильные осадки; повреждения инфраструктуры".

Правительство Италии предусмотрело выделение 20 миллионов евро для первоначального этапа ликвидации последствий наводнения в Венеции в результате "высокой воды".

15 ноября

Туристы массово отменяют поездки в Венецию из-за наводнения. Отказы от бронирования в гостиницах Венеции к вечеру четверга достигли 35% от общего числа заказов. Число туристов, отказывающихся ехать в город, продолжает расти.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции

Сами представители гостиничного бизнеса уверяют, что жизнь в городе возвращается в нормальное русло, а причин для отмены поездок туда больше нет.

"Венеции нанесены раны, но город уже встал на ноги. Ситуация нормализуется, по городу можно передвигаться, общественный транспорт начал работу, вновь открылись музеи, а гостиницы работают день и ночь, чтобы устранить все неудобства", — подчеркнул директор Ассоциации Клаудио Скарпа.

Тем временем в тот же день сообщалось, что город ожидает новый пик подъема воды — до 125 сантиметров, жители районов города готовятся к очередному подтоплению. По словам метеорологов, в ближайшие дни в Венецию снова придет большое количество осадков.

Ущерб от наводнения в Венеции вырос до миллиарда евро, заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о том, что произошло позавчера, а не о сегодня", - сказал он во время посещения площади Святого Марка с президентом области Венето Лукой Дзайей и лидером партии "Лига" Маттео Сальвини.

Ранее мэр Венеции сообщил, что был вынужден закрыть площадь из-за новой волны "высокой воды", которая в пятницу утром в пиковый момент достигла 153 сантиметров.

© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO Наводнение в Венеции

Дзайя, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Венеции как "полное разрушение".

Департамент гражданской защиты Италии объявил последний, красный уровень погодной опасности в области Венето. Из-за катаклизма остановился основной городской транспорт – речные трамваи вапоретто. Кроме того, в регионе были закрыты многие школы и музеи, включая Дворец Дожей. Площадь Святого Марка, на которой он находится, уже поглотила вода.

Читайте также: