Древнегреческое вино воссоздали в Италии

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вино по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет, изготовили виноделы из Тосканы в Италии совместно с местными историками и учеными, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на винодела Антонио Арриги.

Чтобы получить древний напиток, нужно было выдерживать ягоды в морской воде рядом с островом Эльба, потом просушить на солнце, а после отправить в глиняные амфоры на брожение.

Идею воссоздать древнегреческое вино Арриги предложил в 2018 году профессор энологии из университета Милана.

Исследователи выяснили, что жители Древней Греции погружали в Эгейское море в деревянных корзинах твердый сорт винограда "ансоника". В воде морская соль вымывала с ягод налет, а вино обретало новый вкус. После в него добавляли мед и изюм, что делало вино пригодным к транспортировке на более долгие расстояния. К тому же, соленая вода повышала крепость напитка примерно на градус — до 12-13 градусов.

Эксперимент начался в сентябре 2018 года при научной поддержке университета Пизы. В море погрузили 200 килограммов винограда в плетеных корзинах. Там он пролежал пять дней на глубине семь метров. После этого ягоды достали из моря и подвесили на деревянных жердях для обсыхания, чтобы частично растворить воскообразный налет и подвялить ягоду.

Первая партия вина составила всего 40 бутылок. Нынешней осенью в подводные корзины, а потом и в амфоры отправился новой урожай винограда. Однако вторую партию производители хотят отправить на продажу.

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