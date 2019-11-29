В обстановке строжайшей секретности: Трамп прилетел в Афганистан

Это первый визит Трампа в Афганистан. Последним американским президентом, посещавшим Афганистан, был Барак Обама в 2014 году.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где провел переговоры с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Трамп приземлился около 2,5 часа назад, это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу… Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани", - говорится в сообщении администрации президента США.

То, что о визите не было известно заранее, в Белом доме объясняли "соображениями безопасности".

Военная кампания США в Афганистане стала самой длинной войной в американской истории, затянувшись на целых 18 лет. Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 2010 году.

В ходе военных действий были убиты более 2300 американских солдат и более тысячи солдат международной коалиции. Ранены 17 674 американских солдата. В результате перекрестного огня, взрывов снарядов, убийств, бомбардировок и ночных рейдов по жилищам погибла 21 тысяча мирных жителей.

Несмотря на постоянные разговоры США о необходимости мирного урегулирования в Афганистане и переговоров с "Талибаном", сами американцы не торопятся сокращать количество военных ударов по стране. С лета этого года их число планомерно увеличивается.

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