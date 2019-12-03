Бояться или восхищаться: беспилотный КамАЗ тестируют в России

Для работы без водителя машину оснастили видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, системами промышленного Wi-Fi, 4G-связью и специальным УКВ-диапазоном, играющим роль экстренного канала связи.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. "Камаз" начал первые тестовые заезды беспилотного автомобиля "Камаз-4308", передает РИА Новости.

Беспилотный дизельный грузовик КАМАЗ-4308 получил название "Одиссей". Тестовый автомобиль займется перевозкой кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

"Запуск проекта — это значимое событие не только для российского автомобилестроения, но и для промышленности в целом. Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях — например, на шахтах, в карьерах и на крайнем Севере", — заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Совета директоров ПАО "КАМАЗ" Сергей Чемезов.

Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью — погрешность навигации не превышает нескольких сантиметров.

Робот будет совершать гораздо меньше ошибок, меньше будет аварий. Но остается моральный аспект — кто будет виноват в случае ДТП? В случае, если водителя нет, виноват автопроизводитель. Не все готовы принять такую ответственность.

"Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах", — добавил гендиректор "КАМАЗ" Сергей Коготин.

Работой на заводе тесты беспилотных грузовиков не ограничатся. Машину испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.

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