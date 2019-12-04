Патрушев: Москва и Пекин гарантируют верховенство международного права

Российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности проходят в среду 4 декабря в китайском Шанхае.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что тесные партнерские отношения России и Китая стали одним из главных факторов не только в области поддержания глобальной безопасности, но и с точки зрения обеспечения верховенства международного права, передает РИА Новости.

Патрушев выступил в среду в Шанхае на российско-китайских консультациях по вопросам стратегической стабильности.

"Российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности, становления многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального управления, обеспечения верховенства международного права", - сказал Патрушев.

Cекретарь Совета безопасности России также отметил, что Москва и Пекин намерены и дальше укреплять двустороннее взаимодействие по вопросам стратегической безопасности.

"Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая. Можно констатировать, что партнерство Москвы и Пекина продолжает свое развитие по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств", - отметил Патрушев

Кроме того, Патрушев обратил внимание на то, что интенсивные доверительные контакты лидеров двух стран оставались "важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства", давали возможность эффективно контролировать реализацию намеченных планов, а также "своевременно координировать шаги по актуальным международным вопросам, в том числе с учетом американского фактора".

"Ключевые задачи по дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства нам ясны. Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности", - сказал секретарь СБ России.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в свою очередь отметил, что подписанное в июне нынешнего года российско-китайское заявление о развитии стратегического взаимодействия обозначило новые задачи по сотрудничеству России и Китая "бок о бок" в области обеспечения стратегической безопасности.

По словам Ян Цзечи, Москве и Пекину в условиях нестабильности современной международной обстановки важно упрочить взаимодействие, чтобы сообща противостоять внешним угрозам и вмешательству извне. И формат совместных консультаций является "очень важным механизмом" обеспечения такого взаимодействия, подчеркнул Ян Цзечи.

В подписанном 5 июня нынешнего года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном российско-китайском заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".

С российской стороны в консультациях участвуют представители аппарата Совета безопасности, МИД, Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

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